Dieci giorni di Luna Park con oltre 30 attrazioni

Torna il tradizionale Luna Park di Tradate, in piazza Mercato con l’apertura ufficiale dal 12 al 22 aprile, giorno di Pasquatta. «Sono cinque generazioni che la mia famiglia coordina la presenza a Tradate di queste giostre – spiega Luigi Busnelli, coordinatore delle attrazioni -. I grandi di oggi che portano i figli, sono i bambini di ieri che hanno un bel ricordo di queste esperienze. Siamo felici di tornare ogni volta nel periodo di Pasqua. Per tuta la mia famiglia, la città di Tradate è un un punto ferme per le nostre attività e le nostre emozioni».

Molte le attrazioni presenti, oltre una trentina tra giostre e chioschi per tutte le età. La novità di quest’anno è l’altissimo Black Mamba, ma tornano anche i classici autoscontri o la ruota panoramica. «Speriamo nel bel tempo, ma anche con un po’ di pioggia le nostre attività vanno avanti lo stesso» prosegue Busnelli.

Intanto, sono già state stabilite le varie promozioni per studenti: mercoledì e giovedì pomeriggio sconti per tutti i giovani, mentre giovedì vi saranno uova di Pasqua per i più piccoli. Come sempre viene anche organizzato un tour per i ragazzi disabili dell’associazione Arca che avranno una mattina a disposizione con il Luna Park a loro disposizione, mentre nei weekend è in programma la presenza di attori mascherati da Avengers che gireranno per la struttura per tutto il pomeriggio. Qui tutte le promozioni.