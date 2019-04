Il fascino moderno del nord Europa a Thinking Varese

L’appuntamento di aprile di Thinking Varese 2019 apre una porta su alcune delle più moderne architetture del Nord Europa.

L’incontro, alle 19 di mercoledì 24 a Villa Panza, vede infatti protagonista la danese Dorte Mandrup.

Dorte Mandrup, architetto e fondatrice di Dorte Mandrup Architects, ha 25 anni di esperienza professionale alle spalle, durante i quali ha progettato edifici iconici riconosciuti a livello internazionale: come un grattacielo tra i più alti d’Europa nel piccolo paesino di Brande, l‘Icefiord Center, che studia i ghiacciai groenlandesi con un edificio che ricorda una grande tenda, o il minimalista Wadden Sea Centre, piccolo centro didattico sull’ambiente trasformato dall’architetto in un museo dell’artigianato dell’area del di Ribe, in Danimarca, sul sito Unesco del Mare di Wadden.

Rinomata per il suo talento progettuale e la sua esperienza nella risoluzione di problemi complessi offrendo soluzioni innovative e poetiche, Dorte Mandrup è stata invitata ad esporre alla Biennale di Architettura di Venezia nel 2018.

Tra gli altri incarichi professionali ha ricoperto la carica di Presidente della giuria del premio Mies van der Rohe, vicepresidente al Louisiana Museum of Modern Art e, dal 2011, è membro del Danish Historic Buildings Council nominato dal Ministero della Cultura danese.