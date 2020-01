Il fascino del Nord Europa a Thinking Varese

Sarà Dorte Mandrup a dare il via alla stagione 2020 della rassegna Thinking Varese, ciclo di incontri con i più importanti architetti internazionale organizzata dall’ordine degli architetti di Varese, mercoledì 15 gennaio. L’appuntamento è come sempre alle 19 ma stavolta al salone Estense.

Dorte Mandrup, architetto e fondatrice di Dorte Mandrup Architects, ha 25 anni di esperienza professionale alle spalle, durante i quali ha progettato edifici iconici riconosciuti a livello internazionale: non solo il grattacielo (uno tra i più alti d’Europa) nel piccolo paesino di Brande, l‘Icefiord Center il cui committente e amico era stato colpito dal lutto che l’ha costretta a rimandare il confronto con gli architetti varesini o il minimalista Wadden Sea Centre, piccolo centro didattico sull’ambiente trasformato dall’architetto in un museo dell’artigianato dell’area del di Ribe, in Danimarca, sul sito Unesco del Mare di Wadden.

Ma anche una struttura che engli ultimi giorni è salito alla ribalta della stampa mondiale: The Whale, il nuovo centro per l’osservazione e la conoscenza di capodogli, balene e dei grandi mammiferi marini che sorgerà sulla costa del Mare di Norvegia e che l’architetto, vincitrice con il suo studio del concorso di progettazione, realizzerà entro il 2022 con una struttura a forma di balena.

Dorte Mandrup è rinomata per il suo talento progettuale e la sua esperienza nella risoluzione di problemi complessi, offrendo soluzioni innovative e poetiche. Lavora “hands on” e in stretta interazione con tutti i team di progetto e ha la responsabilità della progettazione per il layout di ogni progetto nel suo Studio. E’ stata invitata ad esporre alla Biennale di Architettura di Venezia nel 2018.

Tra gli altri incarichi professionali, Dorte Mandrup ha ricoperto la carica di Presidente della giuria del premio Mies van der Rohe, vicepresidente al Louisiana Museum of Modern Art e, dal 2011, membro del Danish Historic Buildings Council nominato dal Ministero della Cultura danese.