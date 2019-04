Folk, jazz e Irlanda: all’Arci Cuac un viaggio in musica con i Jumping Notes

Venerdì 19 aprile l’Arci Cuac propone un nuovo appuntamento musicale: ospiti del circolo saranno i Jumping Notes.

Un duo con Dan Shim Sara Galasso al violino e Matteo Fusco al cajon e all’handpan, che propongono una serata mistica che farà viaggiare tra canzoni folk ambient originali, pezzi tradizionali irlandesi, medley jazz e colonne sonore epiche.

L’appuntamento con la musica è alle 21, lo spazio sarà aperto già dalle 20. Il circolo Arci Cuac si trova in via Torino 64 a Gallarate. Ingresso con tessera Arci, valida per tutti i circoli d’Italia nel 2019.