Fotografare la natura con la Lipu

LIPU, Riserva Naturale Palude Brabbia propone una serie di iniziative al fine di rendere la Natura nuovamente protagonista nella vita di tutti noi.

Domenica 28 aprile dalle 9:30 – 12:00 si terranno brevi visite guidate lungo i sentieri dell’Oasi Naturale LIPU, durante le quali s’impareranno le tecniche base della “Fotografia Smart” : immagini della riserva riprese con gli smartphone.

Questo il programma: breve introduzione in aula didattica sulle basi della fotografia SMART, uscita in Oasi per fotografare insieme, visione delle foto riprese

Sul canale Facebook e Instagram LIPU il Master (Massimo) sceglierà le migliori 10 foto che verranno poi stampate ed esposte in un banchetto alla festa dell’Oasi che si terrà il 5 maggio.

Per partecipare occorre prenotarsi:

mail: oasi.brabbia@lipu.it

messaggio Facebook: Palude Brabbia Oasi LIPU

Telefono: (+39) 393 91 53 897

Centro visite LIPU in Via Patrioti, 22 – Inarzo