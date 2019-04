Il futuro dell’Europa in Villa Truffini

Il Circolo Acli “Mario Rimoldi” di Tradate, in occasione elle prossime Elezioni Europee del 26 maggio, organizza un serata dal titolo: “EUROPA, quale futuro, dal sogno delle origini ai nostri giorni“. «Vogliamo aiutare a riflettere, sulle motivazioni che hanno indotto, negli anni 50, i governanti di allora – spiegano dal circolo Acli -, ad immaginare l’unità dei Popoli Europei dopo che la catastrofe umanitaria li aveva travolti con la Seconda Guerra Mondiale.

«Fu un sogno iniziato con solo 6 Paesi, che si allarga piano piano con i Paesi liberi Europei e che coinvolgerà alla fine le Nazioni che stavano sottomesse alla zona di influenza dell’area Sovietica – proseguono -. Oggi l’egoismo Nazionale rischia di riportare indietro di anni le lancette della storia. Nessuno ricorda i vantaggi e i benefici ricevuti e le motivazioni che li hanno portati a chiedere di entrare nella CEE. Il Nostro Paese ha bisogno della U. E. per poter contare su uno scenario Internazionale. Guardiamo cosa stà succedendo nel Regno Unito, molti di quelli che volevano la Brexit oggi si stanno accorgendo delle conseguenze di una decisione presa senza avere le informazioni corrette. Per questo vi invitiamo per conoscerla meglio questa Europa».