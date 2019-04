I Giovani Democratici dopo gli attacchi a Lucano: “È la Lega che non può dare lezioni”

I Giovani Democratici di Varese passano al contrattacco con una nota stampa dopo le dichiarazioni dei Giovani Padani su Mimmo Lucano in merito all’evento tenutosi martedì a palazzo Estense.

«In un tempo in cui la politica si occupa solo di odiare senza risolvere i problemi, quanto fatto da Lucano come sindaco di Riace non può che rappresentare un modello per tutti noi- sostiene Michelangelo Moffa, segretario Cittadino dei Giovani Democratici– il sistema messo in piedi da Mimmo ha funzionato benissimo non solo nell’integrare e rendere attive persone disperate, ma ha anche rilanciato l’economia e il tessuto sociale del comune di Riace che è diventato un modello internazionale, tanto che Lucano è stato sul podio nella classifica dei migliori sindaci del mondo».

Moffa commenta poi in una nota le dichiarazioni dei giovani Leghisti: «Parlano di rigore finanziario proprio gli appartenenti ad un partito che deve ancora restituire 49 milioni di euro rubati agli italiani e sta governando l’Italia facendola ripiombare in recessione con misure economiche disastrose».

Sulla vicenda è intervenuto anche il segretario Provinciale Gd Matteo Capriolo: «abbiamo letto con stupore le dichiarazioni dei Giovani leghisti che colgono sempre l’occasione per attaccare un modello di integrazione che funziona; come possono provare a dare lezioni di amministrazione quando il Governo giallo verde ha certificato che per finanziare manovre scellerate che non porteranno crescita economica aumenteranno tragicamente il deficit? E come fanno ad avere la coscienza pulita sapendo che quel debito, ricadrà soprattutto sulla nostra generazione? Quando danno lezioni di amministrazione sanno che in Lombardia abbiamo un servizio di trasporti obsoleto che ogni giorno crea disagi a migliaia di pendolari? Forse prima di criticare e di attaccare le opposizioni, dovrebbero guardare in casa loro, perché governare il Paese e la Lombardia richiede serietà».