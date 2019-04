Incidente sulla superstrada di Malpensa

Incidente stradale sulla superstrada 336 di Malpensa.

(foto d’archivio)

È successo alle 11.35, sulla carreggiata in direzione Busto Arsizio-A8, all’altezza di Somma Lombardo, prima del terminal 2.

Sul posto sono intervenuti ambulanza e automedica in codice rosso, oltre a Polstrada e Vigili del Fuoco dal distaccamento di Somma. Per fortuna, nonostante l’impatto violento con i new jersey a bordo strada, le persone coinvolte non hanno riportato ferite.

Inevitabili le code in direzione A8.