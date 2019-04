La grande zip di Chinneck è la più fotografata del Fuorisalone

Si candida a essere l’opera più instagrammata di questa edizione 2019 del Fuorisalone. L’opera illusionistica di Alex Chinneck per Iqos World Revealed ha ricostruito un edificio della periferia milanese, con tanto di scritte di writers e finestre all’interno del format Tortona Rocks, all’Opificio 31. Una grande cerniera, cifra stilistica dell’autore, apre uno squarcio nell’edificio e si ritrova anche nei due lavori allestiti internamente.

L’abilità dell’autore britannico è quella di saper unire arte e architettura in una quinta teatrale, dove l’opera prende forme inattese. Le pareti e i pavimenti si aprono in una fenditura che diventa metafora del processo di trasformazione tra passato e futuro in un paesaggio surreale.