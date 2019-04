La Luino di Piero Chiara nel tour “letterario” di InLombardia

Non poteva mancare la Luino di Piero Chiara nell’itinerario di InLombardia dedicato alle “suggestioni letterarie”.

Il portale dedicato al turismo della Regione ha pubblicato un percorso “fra luoghi, città e vicende che hanno ispirato i grandi autori”.

Piero Chiara, foto di Enrico Lamberti

A proposito del Luinese e del Lago Maggiore si legge:

“La macchina del romanzo corre bene, come visto, anche in provincia. Torniamo sui laghi, per esempio. Dalla “sponda magra” del Lago Maggiore, Luino, le valli dei dintorni – la Valcuvia e la Valtravaglia – pontili, piazzette, ville e sentieri tra gli orti, dove Piero Chiara ha ambientato l’epopea minima del suo piccolo ma universale mondo. Forse il libro più emblematico in tal senso è “Il pretore di Cuvio”, uno dei migliori bestseller di Piero Chiara, con 130.000 copie vendute già nel solo anno di pubblicazione (1973). Come in molte opere dello scrittore luinese, le storie dei personaggi si intrecciano sullo sfondo dell’universo provinciale del Varesotto e delle valli, rappresentando in scala ridotta vizi e virtù del genere umano”.