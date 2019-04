La Openjobmetis cerca la scossa per continuare a inseguire i playoff

Fuori dalla finale di Fiba Europe Cup (in cui Sassari, il 1° maggio, dovrà difendere 5 punti di margine a Wurzburg) e momentaneamente fuori dai playoff scudetto, zona che per tre quarti di stagione era stata a pieno titolo occupata dalla Openjobmetis. Le ultime settimane sono state nefaste per la Pallacanestro Varese che, complici anche le sconfitte nei due derby consecutivi, è ora costretta a compiere un mezzo miracolo per prolungare la propria stagione oltre alla data del 12 maggio, giorno dell’ultimo incontro della prima fase di Serie A.

La squadra di Caja dovrà vincere come minimo due partite su tre, ma è opinione comune che a questo punto serva un filotto completo per andare ai playoff: mica semplice per un team che – al di là delle dichiarazioni del suo allenatore nel dopogara di Cantù – è apparso a tutti piuttosto stanco. E l’energia è stata per mesi la qualità decisiva che ha permesso alla Openjobmetis di fare tanta strada in questa stagione.

Pesaro e Pistoia in casa, Bologna al Paladozza: questo il calendario dei biancorossi che hanno dalla loro due incontri interni con altrettante avversarie pericolanti, mentre all’ultima giornata faranno visita a una Segafredo ormai tagliata fuori dalla lotta playoff (una delle sorprese negative) ma oggi tutta tesa alle Final Four di Champions League in programma a Ostenda.

Si comincia, dicevamo, contro Pesaro nella partita che si giocherà domenica 28 aprile dalle 18,30 davanti a un pubblico che si annuncia già numeroso per aiutare Ferrero e soci a ritrovare la vittoria.

La Vuelle che insegue la salvezza sta continuamente cambiando pelle, e proprio per la partita della Enerxenia Arena ha aggiunto un altro giocatore importante alla propria rosa, quel Dezmine Wells già visto lo scorso anno ad Avellino (fu compagni di Scrubb) che va così ad aggiungersi a Mark Lyons, altro nuovo acquisto recente. Coach Boniciolli, subentrato in corsa al varesino Cedro Galli, avrà un bel da fare a livello tattico per integrare le novità con il gruppo che ha disputato tutta la stagione, nel quale McCree e Blackmon erano abituati a gestire la maggior parte dei palloni mentre l’interessante lituano Mockevicius fungeva da uomo forte d’area. Di certo il tasso tecnico e di talento di Pesaro, in questo momento, è alto ma Varese può contare sulla propria, consueta, organizzazione di squadra che – sul campo di casa – può rappresentare un’arma vincente contro avversari costretti a… conoscersi direttamente sul parquet. E poi la Openjobmetis ha potuto preparare la partita con i marchigiani per l’intera settimana, senza impegni di coppa: non accadeva da tanto tempo, e ciò consentirà ai biancorossi di calibrare al meglio le forze. Nel frattempo è rientrato in città anche Ronald Moore che era volato negli USA per quattro giorni di permesso, così da conoscere il figlioletto Cameron nato settimana scorsa. Il playmaker si è tenuto in forma con qualche allenamento individuale svolto in patria e sarà regolarmente in campo con Pesaro.

MANFRINE IN SOCIETA’

Negli ultimi giorni intanto, l’ambiente biancorosso ha dovuto registrare una serie di botta e risposta a distanza tra i due soggetti che dovrebbero essere i “puntelli” dell’attuale governance societaria, ovvero Gianfranco Ponti e Rosario Rasizza. Un duello (iniziato con una intervista del finanziere di Angera sulla Prealpina) di cui non si sentiva il bisogno in questo momento, con la squadra che ha perso qualche colpo e che andrebbe spinta da tutte le componenti per riuscire nella rimonta playoff. E stupisce, una volta di più, l’affondo di Ponti che, cifre alla mano, non è certo “l’azionista di maggioranza” della Pallacanestro Varese, né nella pratica (oggi sovvenziona il settore giovanile, siede in CdA ma non ha quote del club), né nella teoria (ha un’opzione per acquistare il 20% del club, quindi sarebbe lontano dalla maggioranza assoluta ma pure da quella relativa). Ancora una volta, toccherà quindi ad Alberto Castelli e Toto Bulgheroni fare da “pompieri” tra due anime del panorama biancorosso che evidentemente non si amano più di tanto. Ma che dovrebbero trovare un punto di equilibrio, se davvero hanno la volontà di spingere più in alto la società.

DIRETTAVN

