La protesta degli addetti alle pulizie negli ospedali arriva in Regione

I rappresentanti sindacali degli addetti alle pulizie dei presidi ospedalieri dell’Asst Sette Laghi (Circolo, Del Ponte, Tradate, Luino, Cittiglio e Cuasso al Monte) sono stati ricevuti in Regione Lombardia per l’audizione relativa alla situazione che si è determinata a seguito del cambio d’appalto, passato dalla ditta Markas alla CM Service. Livio Muratore, della Filmcams Cgil, già in occasione dell’ultimo presidio di protesta aveva chiesto alle autorità competenti di guardare bene dentro quella gara d’appalto assegnata al massimo ribasso. A questo si aggiunge un problema relativo al rinnovo del contratto collettivo che è fermo dal 2013.

«Seguiamo con attenzione e preoccupazione la vicenda di questi lavoratori. Massimo impegno da parte del consiglio regionale e della IV commissione» hanno detto Francesca Brianza, vicepresidente del consiglio regionale, ed Emanuele Monti, presidente della III commissione Sanità e politiche sociali di Regione Lombardia, che hanno incontrato i lavoratori delle imprese di pulizia, a margine dell’audizione in IV Commissione attività produttive, istruzione, formazione e lavoro, in merito al cambio dell’azienda aggiudicataria dell’appalto per la gestione delle pulizie ospedaliere della Asst Sette Laghi.

Alla seduta di commissione hanno partecipato le associazioni sindacali, Arca e Asst Sette Laghi di Varese. «La nostra volontà – ha dichiarato Brianza – è quella di tutelare i lavoratori ma anche di fare in modo che il servizio erogato continui a mantenere elevati standard di qualità, in considerazione del fatto che stiamo parlando di presidi ospedalieri. Proprio per la delicatezza della materia, è necessario che i servizi e le varie figure professionali legate all’ambito sanitario siano trattati con la dovuta attenzione».

«Siamo certi che la ASST Sette Laghi – continuano Brianza e Monti – farà quanto necessario per verificare che la qualità del servizio fornito dal nuovo gestore non sia inferiore rispetto al passato. Questa occasione – conclude Brianza – rappresenta anche un’opportunità per un confronto schietto con le organizzazioni sindacali, per far emergere criticità e spunti costruttivi».

«Purtroppo nessuno ha la bacchetta magica – concludono – ma la volontà di fare il meglio e di difendere i lavoratori facendo tutto quanto in nostro potere, questa sì. La determinazione non ci mancherà mai».