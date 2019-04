“Like a song”, il libro di Lorenzo Pisani apre il dibattito sulla procreazione assistita

Domenica 14 aprile a Marnate sarà presentato il libro “Like a song” dell’ex-assessore Lorenzo Pisani.

E’ una storia che si potrebbe raccontare partendo dalle dinamiche politiche di una piccola realtà di provincia come Marnate, quando un assessore ai Servizi Sociali viene coinvolto personalmente e si mette in contatto diretto con i cittadini che chiedono un aiuto.

E’ una storia che si nutre di musica e sport, con il sottofondo musicale delle canzoni degli U2 e il procedere delle performance della squadra di calcio bustocca della Pro Patria, passione comune dei due protagonisti del libro. Nel libro si racconta dell’associazionismo locale fortemente presente, l’impegno e la passione di chi difende una causa: i proventi delle vendite andranno, tra l’altro, in beneficenza.

E’ una storia che parte dalla provincia di Varese, ma potrebbe essere adatatta a tutta Italia, in uno Stato che sta registrando un declino delle nascite e dove il numero di coloro che si rivolgono a centri specializzati per iniziare l’iter di fecondazione assistita è sempre più alto. La vicenda potrebbe ricalcare ciò che è accaduto a migliaia di coppie che si rivolgono all’ospedale Del Ponte di Varese e trovano un’eccellenza per l’alto profilo del personale medico che vi lavora e per il modo in cui i pazienti vengono accolti e guidati.

La letteratura e le informazioni che riguardano la procreazione medica assistita, sono notevolmente carenti nel nostro Paese: nonostante l’argomento riguardi tante persone, infatti, mancano pubblicazioni, approfondimenti e libri in cui leggere che cosa comporti intraprendere questa strada per avere un figlio.

In questo libro qualcuno potrà trovare qualche risposta, partendo dalla storia di una coppia di giovani che si conoscono, si innamorano e, giorno dopo giorno, fra problemi e gioie, si impegnano nel costruire una famiglia, imbattendosi in difficoltà e dolori, ma restando uniti.

Tutto questo è “Like a song”, primo libro del 38enne Lorenzo Pisani, ex assessore ai servizi sociali di Marnate, che con la moglie Pamela ha affrontato l’iter di fecondazione assistita per cercare un figlio. Un racconto capace di emozionare e far sorridere, nato nel loro momento di massimo dolore, quando hanno perso il loro bimbo durante i primi mesi di gravidanza: in quella difficile fase, la scrittura ha rappresentato una salvezza per il protagonista: “Non riuscivo a dormire di notte, continuavo a guardare l’ecografia e stavo male. Ho cercato allora qualcosa da leggere sull’argomento, ma sulla fecondazione assistita non c’è praticamente nulla – racconta Pisani – è difficile che in Italia se ne parli. La canzone di J Ax “Tutto tua madre” ha contribuito, lo scorso anno, a far sì che si discutesse della difficoltà di diventare genitori, ma non è concepibile che solo grazie ad un cantante si discuta di un argomento tanto importante. Viviamo in un’Italia retrograda, in cui si fanno proclami sull’importanza della famiglia, ma manca l’intervento dello Stato in settori come l’aiuto alla procreazione medica assistita o lo snellimento delle pratiche di adozione. I problemi legati all’infertilità restano un tabù nel nostro Paese. Io stesso mi sono scontrato con i miei valori etici, religiosi e politici. Per questa ragione ho voluto raccontare la mia, la nostra storia, perché altri potessero sentirsi meno soli e aiutare chi vive questa esperienza”.

Fondamentale, nell’esperienza della coppia, l’aiuto dei medici dell’ospedale Del Ponte: “Sono davvero orgoglioso, come cittadino della provincia di Varese, di avere sul territorio una struttura del genere, dove abbiamo trovato un’umanità e una professionalità incredibili”. La storia di Lorenzo e Pamela è quindi diventata “Like a song”, un libro i cui proventi andranno in beneficenza: “Tutto il ricavato sarà devoluto a ‘La casa di Chiara’, un’associazione che si occupa di patologie neonatali e di aiuto ai bambini malati”.

La presentazione si terrà domenica 14 aprile alle 18, presso il centro sportivo San Carlo di Marnate: la giornalista Marilena Lualdi presenterà la serata e l’artista Carlo Albè leggerà alcuni racconti. Ci sarà anche il sottofondo musicale della cover band degli U2 Rejoce.