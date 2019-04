Una luinese in gara alla finale delle Olimpiadi di italiano

Si chiama Laura Ciciarello ed è l’unica varesina in gara alle Olimpiadi di italiano che si stanno svolgendo a Torino.

La giovane frequenta l’ultimo anno dell’Istituto superiore Maggia di Stresa in Piemonte.

Sul sito ufficiale della manifestazione, che ha coinvolto in tutto 69254 studenti italiani provenienti da 1202 scuole, Lara si racconta

Chi sono

Sono una ragazza molto timida e sensibile. Tendo a fidarmi poco delle persone e ad essere sempre sincera. Mi piace moltissimo viaggiare e fotografare i posti che più mi piacciono. Sono una grande sognatrice e sono anche molto ambiziosa. Faccio molta fatica a fare amicizia e a volte mi piace stare da sola. Allo stesso tempo, però, amo circondarmi di persone con cui parlare dei miei interessi.

Letture, film, musica preferiti

I miei libri preferiti sono quelli di narrativa e anche i classici. Mi piacciono molto i libri di Italo Calvino e di Roberto Saviano. Amo molto guardare i documentari, i film drammatici e romantici, e le serie televisive. Come genere musicale preferisco il pop, ma anche il rap, il rock e la musica classica. I miei pianisti preferiti sono Giovanni Allevi, Roberto Cacciapaglia e Ludovico Einaudi.

Hobby, interessi, curiosità

Ho studiato pianoforte per parecchi anni, e ancora adesso, ogni tanto, mi piace suonare. Nel tempo libero leggo e guardo molte serie tv, a volte anche in lingua originale. Sono sempre stata affascinata dalle lingue e dalle culture straniere, per questo l’anno scorso ho deciso di frequentare un semestre in Argentina, a Buenos Aires, dove ho imparato lo spagnolo, ho visitato luoghi spettacolari e sono stata ospitata da una famiglia fantastica, con cui ancora oggi sono in contatto.

Il mio sogno…

Il mio sogno nel cassetto è quello di girare il mondo e di entrare in contatto con tante culture diverse dalla mia. Inoltre, mi piacerebbe moltissimo imparare tante lingue straniere.

Il lavoro che mi piacerebbe…

In futuro mi piacerebbe diventare manager di un importante hotel o aprirne uno mio.

Le materie che mi interessano di più…

Mi piace moltissimo studiare le lingue straniere, economia e matematica. Sono però molto interessata anche alla letteratura italiana.

Il mio rapporto con la scrittura…

Mi è sempre piaciuto molto scrivere, infatti da bambina scrivevo molte favole. Ora mi piace molto scrivere sul mio diario segreto, e un giorno mi piacerebbe provare a scrivere un libro.

Come ho conosciuto le Olimpiadi di italiano e come mi sono preparata

Sono venuta a conoscenza delle Olimpiadi di italiano attraverso il mio Professore di italiano. Mi sono preparata per le gare facendo qualche esercitazione sul sito delle Olimpiadi di italiano e facendo anche degli approfondimenti in rete.