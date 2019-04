Lunedì il consigliere regionale Astuti all’ospedale Galmarini

Il Tour degli ospedali della provincia di Varese del Consigliere Regionale Samuele Astuti farà tappa, nella giornata di lunedì 8 aprile, al presidio ospedaliero di Tradate. Nella stessa sera, presso Villa Truffini di Tradate alle ore 21:00 il consigliere Astuti, con la partecipazione di Margherita Silvestrini, responsabile provinciale alla sanità del Partito Democratico, terranno un incontro pubblico sul tema; “Quali prospettive per gli ospedali del sud della provincia?”, rivolto a tutti i cittadini. Sarà presente anche il candidato sindaco alle elezioni di Tradate, Mauro Prestinoni.

«Il Circolo del Partito Democratico tradatese, che in questi mesi, ha più volte chiesto chiarezza e trasparenza in merito alle vicende che hanno tristemente coinvolto il nostro ospedale, parte dal territorio con un confronto e ascolto aperto ai cittadini, sul tema della salute – spiegano dal Pd tradatese -. La salute è un diritto improcrastinabile, tutelarlo un dovere morale. La situazione critica che sta vivendo il presidio ospedaliero territoriale, evidente e sotto gli occhi di tutti, è frutto di scelte politiche intraprese da chi ha governato la Regione in questi anni e ad oggi sparge una cortina di fumo, di fronte alle richieste di cura da parte della comunità. Sull’ospedale di Tradate, in questi anni, si sono spese numerose parole e mancate promesse, ed i veri assenti sono stati i fatti. Per questo motivo riteniamo necessario far fronte comune ed ottenere finalmente, per la nostra città ed i nostri cittadini, risposte certe ed il riconoscimento del diritto costituzionale alla salute. In questa battaglia abbiamo coinvolto gli amministratori locali ed i circoli cittadini limitrofi (Venegono Inferiore e Superiore, Lonate Ceppino, Castiglione e Fagnano Olona). Insieme per un obiettivo comune: “Rimettere in moto l’ospedale di Tradate”».