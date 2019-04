Pasqua al Sacro Monte, con la funicolare: ecco gli orari

Da sabato 20 a domenica 28 aprile la funicolare di Varese sarà aperta tutti i giorni in occasione delle festività legate alla Pasqua. L’apertura straordinaria consentirà di salire direttamente al borgo del Sacro Monte, patrimonio dell’Unesco, che costituisce una vera e propria gemma del nostro territorio, capace di unire arte, spiritualità e natura. La funicolare sarà dunque attiva dal 20 al 28 aprile tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.10 e le corse si effettueranno ogni 10 minuti.

«Questa apertura straordinaria di otto giorni di fila rappresenta un’ottima occasione per visitare il borgo in maniera comoda e più rispettosa dell’ambiente in cui il Sacro Monte è inserito – spiega l’assessore all’Urbanistica Andrea Civati – Il nostro impegno di potenziare le ore di esercizio della funicolare sta dando ottimi risultati, come dimostrano i dati raccolti che hanno visto un aumento costante dei visitatori passeggeri. Questo impegno ci ha anche permesso di far entrare la funicolare nel sistema dei trasporti pubblici della Regione Lombardia».

I dati sui passeggeri della funicolare infatti registrano un costante aumento di utilizzo dello storico impianto. Se infatti tra il 2009 e il 2014 il numero di passeggeri si attestava intorno alle 20 mila persone, a partire dal 2016 invece il trend è stato costantemente in aumento arrivando a registrare nel 2018 circa 55 mila passeggeri. Di questi circa 10 mila hanno utilizzato la funicolare durante le aperture straordinarie delle festività come Natale, Pasqua e Ferragosto. Quasi 6000 passeggeri poi sono saliti al Sacro Monte nei giorni festivi infrasettimanali. A questi risultati si è arrivati anche grazie ad un nuovo calendario di aperture della funicolare che ha segnato un più 40% rispetto al periodo tra il 2009 e il 2015.

A questo si aggiunge il potenziamento del servizio funicolare, attivo tutti i week-end dell’anno compreso il sabato: fino al 2015 erano previste chiusure di alcuni mesi nel periodo invernale; il sabato l’impianto apriva solo per alcuni mesi l’anno e solo il pomeriggio. Uno sviluppo del servizio funicolare al di fuori dei week-end con una particolare attenzione nel programmare le aperture durante i ponti, oppure nel periodo natalizio. Aperture in occasione di eventi di particolare rilievo al Sacro Monte, come Tra Sacro e Sacro Monte o la notte di Natale. Una maggiore comunicazione ai turisti e ai cittadini sulle opportunità della funicolare. E infine, grazie ad una maggiore sinergia con il gestore del trasporto pubblico: per raggiungere l’impianto è infatti indispensabile l’utilizzo dei bus urbani e sono state previste corse aggiuntive nei periodi di maggiore afflusso di turisti e cittadini, oltre alla conferma del biglietti unico integrato.

Anche nel 2019 il Comune ha confermato le misure di potenziamento come le aperture tutti i sabati e domeniche dell’anno, tutti i giorni durante il ponte di Pasqua, dal 20 al 28 aprile, tutti i giorni dal 22 luglio al 1° settembre, l’apertura tutti i giorni nel periodo natalizio e tutti i festivi infrasettimanali, eccetto il 25 dicembre e il 1° maggio. Sono stati anche confermati i due orari in vigore: nel periodo invernale dalle 10:00 alle 18:10 e nel periodo estivo dalle 10:00 alle 19:10.

Lo storico trenino infatti rappresenta la soluzione più comoda per raggiungere la montagna in quanto c’è la possibilità di sfruttare al meglio l’interscambio con i bus del trasporto pubblico. Negli orari di apertura della funicolare, gli autobus della linea C (che effettuano servizio ogni 20 minuti nei giorni feriali, ogni 30 nei festivi) fanno capolinea alla stazione Vellone per garantire l’interscambio. Tutti i titolo di viaggio validi sui bus sono utilizzabili anche sulla funicolare.

CALENDARIO 2019 DELLA FUNICOLARE

u – DAL 1° APRILE AL 21 LUGLIO: SABATO E FESTIVI dalle 10:00 alle 19:10; DAL 20 AL 28 APRILE TUTTI I GIORNI dalle 10:00 alle 19:10.

u – DAL 22 LUGLIO AL 1° SETTEMBRE: TUTTI I GIORNI dalle 10:00 alle 19:10; il 15 agosto apertura ore 9:00

u – DAL 2 SETTEMBRE AL 27 OTTOBRE: SABATO E FESTIVI dalle 10:00 alle 19:10

u – DAL 28 OTTOBRE AL 22 DICEMBRE: SABATO E FESTIVI dalle 10:00 alle 18:10

u – DAL 26 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE: TUTTI I GIORNI dalle 10:00 alle 18:10

Gli orari della funicolare su: http://www.varesesimuove.it/funicolare/