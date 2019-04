Piazza San Magno si tinge di blu per la giornata sull’autismo

Legnano aderisce alla “Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo”.

All’imbrunire di oggi, 2 aprile, le fontane di piazza San Magno, via Venegoni e viale Toselli si illumineranno di blu, colore scelto dall’Onu come simbolo della patologia. Ricerca, inclusione, qualità della vita, condizioni sociali ed economiche delle famiglie sono temi portanti della Giornata che colorerà piazze e monumenti in tutto il mondo.

L’adesione da parte del Comune segue l’organizzazione, in febbraio, del convegno, con l’Associazione Medici di Legnano e la Fondazione Sacra Famiglia, del convegno “Autismo: conoscere per capire e aiutare”.