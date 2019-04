Pioggia intensa e treni guasti, ritardi

Problemi diffusi, a causa delle piogge e della neve sulla Val d’Ossola, per la linea Domodossola-Gallarate-Milano.

(foto d’archivio)

Dopo una cancellazione in ora antelucana, il treno 2145 (Domo 06:49 – Milano Centrale 08:35) oggi non sarà effettuato, per un guasto all’infrastruttura ferroviaria, dovuto alle avverse condizioni meteo. Allo stesso modo è già stato cancellato in modo preventivo il corrispondente treno in senso opposto, il TI 2146 (Milano C.le 09:29 – Domodossola 11:07).

Un guasto a un treno provoca problemi anche sulla linea di Luino: possibili ritardi fino a 60 minuti, cancellazioni e variazioni a causa di un guasto ad un treno merci fermo in linea, che ha rallentato la circolazione dei treni lungo l’intera tratta. I pendolari lamentano ritardi anche superiori ai sessanta minuti segnalati.

Il personale in servizio sta provvedendo alle operazioni di recupero del treno guasto, per liberare la linea e riprendere la regolare circolazione. Dopo le 7.30 Trenord, sul suo sito e negli altri canali, ha annunciato un bus sostitutivo da Besozzo alle ore 08:10 fino a Luino.

Il tabellone alla stazione di Gallarate intorno alle 7.10 del mattino: si nota in particolare il ritardo di un’ora su un treno da Luino