Primo maggio a Creva

Anche quest’anno, a Luino, il Primo Maggio, Festa dei Lavoratori verrà festeggiato al Circolo Felice Cavallotti di Creva.

La manifestazione si svolgerà a Creva presso il Circolo Felice Cavallotti. A organizzarla sono il Circolo crevese, la SOMS (Società Operaia di Mutuo Soccorso) di Luino e le organizzazioni sindacali presenti in città.

Ecco il programma di mercoledì Primo Maggio:

Ore 10,30 inizio della manifestazione con interventi del Sindaco di Luino o di un suo delegato, del Presidente della SOMS e dei rappresentanti del Sindacato.

Presente, come sempre, anche la Musica cittadina di Luino che suonerà in via Bissolati.

Ore 13 pranzo sociale .

Menù tipicamente italiano con antipasto, primo, secondo sorbetto e caffè. Il tutto a 22 euro, acqua e vino compresi.

Per prenotare il pranzo telefonare al n. 0332 53 21 57 .