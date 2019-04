Riace riparte: una serata per sostenere Mimmo Lucano

Riace riparte. Anche da Varese e da tutta la provincia.

Dopo l’enorme successo della serata del 9 aprile scorso a Varese, venerdì 26 aprile, a Malnate una nuova iniziativa a sostegno di Mimmo Lucano e della Fondazione “E’ stato il vento”.

L’appuntamento è per le ore 18,30 nella sala convegni del Centro sociale “Lena Lazzari”

in via Marconi, 16 (di fronte alla Coop), per un incontro popolare organizzato in collaborazione dalla Rete degli amministratori per l’accoglienza e la lotta alla povertà della provincia di Varese, da Uninsubria e Re.Co.Sol – Rete Comuni Solidali.

All’incontro interveranno Roberta Ferruti per Re.Co.Sol e Riccardo Del Torchio, sindaco di Besozzo e rappresentante della Rete degli amministratori per l’accoglienza e la lotta alla povertà, e verrà proiettato il documentario “Dove vanno le nuvole”. Si potrà anche visitare la mostra “People” curata da Pamela Barba.

L’iniziativa è organizzata da “Sharazade CSsf”, “Un’altra storia” e dal “Comitato permanente per i diritti umani di Varese” che raccoglie molteplici organizzazioni, movimenti e associazioni della nostra provincia.

Qui la locandina dell’incontro