Russo ritira la propria candidatura: “Troppe minacce”

Massimiliano Russo ritira la propria candidatura alle prossime elezioni, ed anche la lista che lo sosteneva, Fare Tradate, non sarà presente. La scelta è stata fatta dallo stesso candidato dopo i fatti che si sono verificati nei giorni scorsi e per cui è stata presentata denuncia ai carabinieri. A questi fatti si aggiunta anche la sorpresa, nel pomeriggio di domenica, quando Russo si trovato di fronte alla propria auto con una scritta realizzata a vernice, con una sola parola: “Morto”.

«Un altro grave atto intimidatorio nei miei confronti – spiega Russo -, dopo appena quello di due giorni fa, mi ha fatto decidere di ritirare la candidatura e la lista FARE Tradate alle prossime elezioni. La scelta è stata presa per tutelare tutte le persone che hanno preso parte al progetto e di cui mi sento responsabile; loro avrebbero voluto andare avanti ma credo non ci siano i giusti presupposti di sicurezza e quindi la mia scelta è irrevocabile. Per quanto mi riguarda, sono felice di avere trovato un bellissimo gruppo di lavoro con cui abbiamo condiviso idee e progetti meravigliosi per la città, progetti così belli da FARE paura a qualcuno che ha sentito la sedia tremare, non si spiegano altrimenti i vili gesti di questi giorni».