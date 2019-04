Scontro auto-moto, ferito trentasettenne

Incidente questa mattina, lunedì 8 aprile attorno alle 10 lungo la strada statale 629 a Gemonio.

Il tratto interessato dallo scontro auto-moto è quello che va in direzione Besozzo, superata la chiesa di San Pietro, ma prima della rotatoria.

Dalle prime informazioni un’auto e una moto sono entrate in contatto e ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 37 anni.

Il ferito è stato soccorso dall’automedica e da un’ambulanza della Croce Rossa Italiana del Medio Verbano che ha immobilizzato il centauro prestandogli le prime cure, e optando per il ricovero all’ospedale di Varese, vista la gravità delle lesioni.

Il motociclista è arrivato in codice rosso al pronto soccorso del Circolo dove i medici stanno cercando di ridurgli la brutta ferita ad un braccio: si tratta di una frattura complessa. Non è in pericolo di vita.