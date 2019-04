Segreti e curiosità della flora tra Verbano e Lario

(Gladiolus palustris – foto di Michael Kleih)

La primavera è lanciata. Sbocciano fiori ovunque. Si colorano giardini, prati, boschi, ma anche selciati, muri e addirittura i margini delle strade e dei marciapiedi. Conosciamo tutti questi fiori?

Nonostante un passato ricco di esploratori naturalisti, la flora al Sud delle Alpi riserva ancora dei misteri e non finisce mai di stupire. Lo dimostra bene il progetto di cartografia floristica di Michael Kleih, ora pubblicato in un libro.

Si tratta di un lavoro unico nel suo genere per il territorio compreso tra i due grandi laghi – Verbano e Lario– che per la prima volta è stato studiato in modo approfondito e capillare, includendo anche aree considerate poco interessanti dai botanici del passato.

Il grande pubblico avrà la possibilità di scoprire questo mondo di fiori indigeni grazie ad una conferenza pubblica con l’autore, organizzata da Info Flora in collaborazione con il Museo cantonale di storia naturale, la Società Botanica Ticinese e Nomos Edizioni.

La conferenza si terrà il prossimo venerdì 12 aprile, alle ore 20 presso la sala Tracce del Museo cantonale di storia naturale, Viale Cattaneo 4, a Lugano.

L’entrata è gratuita e non è necessaria l’iscrizione.

Ulteriori informazioni sul libro sono disponibili sul sito web della casa editrice: http://www.nomosedizioni.it/flora