Sfida in rosa per il municipio: a Lonate Ceppino in gara due donne

Sono due donne le candidate sindaco (emerse fin qui) alle elezioni amministrative del 26 maggio 2019 nel comune di Lonate Ceppino.

Stefania Zanasca, della lista civica Lonate in Comune, si prepara a sfidare Emanuela Lazzati, già consigliera di maggioranza dell’attuale amministrazione leghista. Pur non avendo ancora ufficializzato la propria candidatura, è infatti il nome di Lazzati a comparire – alla voce “Lonate Ceppino” – nella lista dei candidati sostenuti dal carroccio nelle diverse località della provincia.

Sarà dunque una sfida in rosa a due, a differenza delle precedenti elezioni amministrative che vedevano fronteggiarsi quattro uomini e che hanno portato alla vittoria di Massimo Colombo. «Per il momento non abbiamo in mente una presentazione ufficiale – dice l’attuale sindaco leghista – ma ci saranno probabilmente una serie di incontri con le associazioni. Il nostro sarà un approccio light».

Qui trovate anche l’intervista di fine mandato al sindaco uscente che, in caso di vittoria del suo schieramento, affiancherà Lazzati con la carica di vicesindaco:

Erica Zulli