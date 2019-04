Siccità agli sgoccioli, il Lago Maggiore tornerà a salire

Il lago tornerà al suo posto. Hanno le ore contate le lunghe spiagge che si sono create con la ritirata dell’acqua. Le piogge che stanno per arrivare invertiranno la tendenza di svuotamento che ha portato il Lago Maggiore a sfiorare la quota dello zero idrometrico (nella foto di Alessio Facchin la situazione a Monvalle).

La situazione nelle ultime settimane è infatti andata ulteriormente a peggiorare. La portata di acqua che dal lago si immette nel Ticino e da lì a tutta la rete dei canali del Villoresi e dei Navigli da un paio di giorni è stata ulteriormente tagliata arrivando a soli 87,5 metri cubi al secondo contro una media del periodo di 216. Anche l’afflusso di acqua al lago è costantemente calata, arrivando sotto quota 100 metri cubi al secondo.

Ma nelle prossime ore la tendenza cambierà e il lago tornerà a salire. Di spazio per incamerare acqua ce n’è tantissimo. Già solo per raggiungere il livello medio di questo periodo -e cioè 67 centimetri sopra lo zero- il Verbano dovrebbe recuperarne più di 56. Il livello massimo per questo periodo è poi fissato ad 1,35 metri sopra lo zero, quindi 125 centimetri più in alto rispetto a dove non sia oggi.