Torna la pioggia: settimana con l’ombrello

Si guasta il tempo e per la gioia della campagna e dei laghi torna la pioggia.



Da martedì è previsto l’arrivo delle propaggini di una perturbazione sull’intera regione. Lo dice il Centro Geofisico Prealpino.

SITUAZIONE – “L’anticiclone – spiegano dall’Osservatorio – che per diversi giorni ha portato tempo stabile sull’Europa si ritira gradualmente e lascerà spazio domani a una perturbazione atlantica che determinerà via via maggiore nuvolosità e un più marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche tra mercoledì e giovedì“.

PREVISIONI – Per oggi, lunedì “prevalenza di bel tempo mite, con passaggi di nubi alte che diverranno più consistenti verso sera ma senza precipitazioni. Temperature massime sempre oltre la media“.

Martedì “nuvole in aumento ma al mattino ancora un po’ di sole soprattutto all’est. Da metà giornata qualche debole precipitazione sui rilievi alpini e in serata a tratti gocce anche su Prealpi e zone pedemontane“, e mercoledì “generalmente molto nuvoloso e diminuzione delle temperature massime. Piogge sparse, in modo particolare su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana con limite neve attorno a 1400m, via via più diffuse e intense dalla serata. Rinforzi di vento da SE“.

TENDENZA – Giovedì 4 aprile: “Ancora molte nuvole accompagnate da precipitazioni, più abbondanti dalle Alpi all’alta pianura, in attenuazione nel pomeriggio a partire dal Piemonte. Venerdì 5 aprile: residua nuvolosità al mattino e piogge all’est in graduale esaurimento. Via via ampie schiarite soleggiate“.