Striscione sul Municipio, già riconosciuti i trasgressori

Accesso abusivo nel Palazzo Comunale.

E’ questo il reato di cui dovranno rispondere i giovani attivisti del gruppo anarchico TeLos. Da indagini svolte dagli inquirenti, sarebbero stati riconosciuti due noti attivisti i quali, lo scorso 25 aprile, varcavano abusivamente l’accesso alla proprietà comunale riservato agli autorizzati per attaccare uno striscione con scritto “Dal Mediterraneo alle Alpi siete responsabili di morti e sfruttamento”.

Per il fatto, giudicato grave in quanto azione accomunabile ad altri eventi di introduzione da parte di ignoti nel Palazzo Comunale, il primo cittadino Alessandro Fagioli ha sporto denuncia chiedendo la punizione dei responsabili e il provvedimento di Foglio di Via obbligatorio da Saronno.

Lo stesso sindaco ha anche aggiunto: «Ringrazio tutte le Forze dell’Ordine per aver garantito a tutti i cittadini di celebrare in sicurezza la Festa della Liberazione. Grazie inoltre per la celerità dell’intervento sul caso specifico».