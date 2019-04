Il torneo interregionale basket Fisdir è stato un successo

Il basket Fisdir (Federazione italiana sport disabili intellettivi e relazionali) è tornato a dare spettacolo a Varese dove, sabato 13 dicembre, presso la Palestra “Falaschi” di via Don Gabbani si è svolto il Torneo interregionale unificato di pallacanestro. L’appuntamento sportivo organizzato dalla delegazione Lombarda di Fisdir in collaborazione con l’associazione Articolo3, ha visto cimentarsi ben cinque società ripartite nei livelli avviamento/base e promozionale: Briantea84, Biella, Piacenza, Vharese, UltraD.

«Siamo molto soddisfatti ed orgogliosi di avere potuto regalare a molti ragazzi una giornata di sport ed inclusione – sottolinea Emanuela Romeo, presidente dell’Associazione Articolo tre di Varese – con oggi si è concretamente realizzata la prima parte del nostro progetto sportivo che è stato possibile solo grazie alla generosità di chi ha partecipato al Gran Galà in blu – #bluecarpet lo scorso novembre: aver tradotto oggi in realtà concreta i nostri auspici ed obiettivi è per me ed il direttivo che rappresento motivo di gioia e ulteriore spinta nel guardare già al futuro con altre iniziative sulla medesima falsariga: grazie a tutti ad iniziare dalla delegazione di Fisdir Lombardia».