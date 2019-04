Tutti alla Darsena per la Giornata del Verde Pulito

Anche Azzate partecipa alla Giornata del Verde pulito organizzata dalla Regione Lombardia.

In collaborazione con l’Associazione dei Comuni Rivieraschi, domenica 7 aprile, ci si ritroverà per pulire l’area compresa tra la Madonnina del Lago e la Darsena di Azzate. Il Comune suggerisce di raggiungere la zona a piedi e a questo scopo è stata organizzata una passeggiata con partenza dalla Scuola Primaria di Azzate. Se lo si desidera è possibile portare il pranzo al sacco.

Il ritrovo è fissato per le 9 alle scuole primarie, ingresso da via Roma. Si consiglia abbigliamento comodo e di munirsi di guanti e per chi l’avesse di pettorina catarifrangente. I guanti e le attrezzature per i bambini sono forniti dall’amministrazione comunale (in caso di maltempo l’evento sarà annullato).