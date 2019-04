Tutti gli appuntamenti della campagna elettorale di “Più Castiglione”

Tanti appuntamenti in paese e nelle frazioni, molti temi di cui parlare e anche qualche momento ludico. E’ davvero fitto di impegni il calendario steso dalla lista civica “Più Castiglione”, che candida Francesca Porfiri come sindaco, per la campagna elettorale.

Ecco tutti gli appuntamenti:

– sabato 27 aprile (al mattino) banchetto al mercato cittadino;

– martedì 30 aprile (dalle 18.30) aperitivo in musica nel giardino delle ex scuole elementari di via delle Madonne nella frazione di Gornate Superiore per incontrare i cittadini gornatesi;

– mercoledì 1° maggio pic-nic al belvedere del Castello di Monteruzzo, cui seguirà una passeggiata sui sentieri del Plis Rto;

– sabato 4 maggio (mattino) banchetto al mercato cittadino;

– sabato 4 maggio (dalle 18.30) apericena con musica al belvedere del Castello di Monteruzzo organizzato dai giovani della lista;

– domenica 5 maggio (mattino) al rione Somadeo incontro con la cittadinanza (angolo via Cortina – via Brenta);

– domenica 5 maggio (pomeriggio) passeggiata nel rione Careno per incontrare la cittadinanza;

– venerdì 10 maggio (ore 21) serata informativa sul progetto Cohousing sociale nella sala del paesaggio presso il centro civico il Circolone;

– sabato 11 maggio (mattino) banchetto al mercato cittadino per parlare del programma elettorale;

– domenica 12 maggio (mattino) volantinaggio di gruppo nella zona del Bacino;

– domenica 12 maggio (pomeriggio) banchetto informativo in via Gramsci e incontro con la cittadinanza;

– sabato 18 maggio (mattino) banchetto al mercato cittadino per parlare del programma elettorale;

– venerdì 24 maggio (dalle 19) chiusura della campagna elettorale in centro storico.