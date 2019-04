Ultimo consiglio comunale con il pensiero a Massio Pavesi

Non è stato un consiglio comunale come gli altri a Malnate, non solo perché l’ultimo di questa amministrazione prima delle elezioni amministrative del 26 maggio.

Il pensiero di tutta l’assemblea è stato dedicato a Massimo Pavesi, ancora ricoverato in ospedale – le condizioni continuano a essere riservate – dopo il grave malore che lo ha colpito lo scorso 17 aprile.

Dopo un personale commento in apertura, il presidente del consiglio comunale Enrico Torchia, ha letto un comunicato scritto dalla Lista Pavesi, che si stava preparando alla campagna elettorale ma che viste le circostanze ha deciso di non prendere parte alle elezioni.

Questa la nota:

PAVESI MASSIMO: assente! Giustificato dai ben noti eventi per cui si trova tuttora in ospedale.

Tre anni fa, quando in tutta fretta e pressoché sconosciuto, venne candidato quale sindaco della coalizione di centrodestra contro un avversario ben noto e già al secondo mandato, accettò la sfida e, con la serietà che lo contraddistingue, guadagnò la carica di Consigliere Comunale, col compito anche di “Riunire” attorno a sé le forze di Centrodestra per condurre un’opposizione puntuale e scrupolosa. Incarico che egli svolse con capacità, onestà e determinazione.

Mercoledì 10 aprile, dopo estenuanti confronti e lunghe trattative che lo avevano un po’ affaticato anche psicologicamente, finalmente le due maggiori forze politiche di Centrodestra: Lega e Forza Italia, seguite a breve anche da Fratelli d’Italia, diramavano un comunicato in cui dichiaravano di aver individuato in Massimo Pavesi il candidato sindaco della Coalizione per le prossime elezioni.

Solo 12 giorni fa Massimo Pavesi si trovava in quest’aula per dare inizio alla competizione elettorale e teneva il suo primo discorso programmatico che, in sintesi, verteva su argomenti che gli stavano particolarmente a cuore:

Sindaco a tempo pieno per amministrare Malnate e senza ambizioni di carriera politica

Sicurezza: le persone innanzitutto, quelle da proteggere e quelle che offrono protezione

Stop alle ipocrisie, tanto più se sono dispendiose e inutili; favorevole invece a iniziative concrete come l’ascensore al centro vaccinale dove mamme e bambini possano salire agevolmente coi passeggini, oltre che un’attenzione particolare alle scuole

Investimenti, affinché Malnate sia la città dei suoi abitanti, soprattutto delle famiglie e senza dimenticarsi degli anziani

Cultura e tradizione: rimettere al centro dell’iniziativa culturale Malnate con le sue tradizioni secolari e realizzare una nuova biblioteca non più limitata ad una apertura di appena 15 ore settimanali

Un paese di cui prendersi cura: il patrimonio immobiliare e le strade, che richiedono maggiori cure, come pure gli ingressi al paese, che richiedono interventi decisivi

Controllo di gestione, con un sistema di costante e puntuale verifica dei singoli progetti

A seguire, il giorno dopo avrebbe presentato alla stampa la sua lista civica “Pavesi per Malnate” composta da 16 nominativi che, al di là delle singole individualità e capacità professionali, lui amava definire “gente comune” e delle “brave persone”.

Aveva riunito attorno a sé coloro che avevano lavorato con lui nel triennio di opposizione, andando poi a ricercare nuove figure che potessero impegnarsi per la nostra città. Tutti i candidati, sotto la guida capace e carismatica di Massimo, si sono subito integrati, tanto da formare ben presto non solo un elenco, ma un gruppo compatto e coeso, un mix di esperienza, entusiasmo e soprattutto preparazione e capacità, come richiede il ruolo di amministratore.

Si è parlato spesso di loro, per questo ci permettiamo di nominarli, perché Massimo ne era orgoglioso e perché alcuni di loro sono qui stasera, per testimoniare e onorare l’impegno che intendevano portare avanti con la Lista Pavesi.

1-Nelba Giuseppe; 2-Bosetti Umberto; 3-Fantoni Mauro; 4-Merlo Maria Grazia; 5-Macerani Genny; 6-Rosella Massimo; 7-Vanetti Michela; 8-Zanon Franca; 9-Bottinelli Giancarlo; 10-Broggi Adelio; 11-Cassani Massimo; 12-Clerici Elisa; 13-Larghi Giovanna; 14-Maccecchini Paolo; 15-Naressi Massimiliano; 16-Patanella Vittorio.

Dopo il grave malore che ha costretto Massimo Pavesi a ritirarsi dalla corsa, gli esponenti politici provinciali individuavano nella nostra lista un paio di nominativi che potessero sostituirlo, ma entrambi, per diversi motivi, non hanno potuto accettare l’incarico. Il gruppo, riunitosi per fronteggiare la crisi, seppur privo della propria Guida e con tanta tristezza nel cuore, ma con senso di responsabilità e con spirito di servizio verso la comunità, ricercava al proprio interno e quindi proponeva alla coalizione un ulteriore nominativo. Purtroppo, la nuova candidatura individuata dal gruppo per mantenere l’impegno di Massimo, non ha riscosso parere favorevole da parte di qualche esponente della parte politica provinciale.

A seguito degli eventi riportati, tutti i membri del gruppo hanno quindi deciso di sospendere la consegna delle schede elettorali e di spegnere i riflettori sopra di sé, per ritirarsi dalla competizione. Ora, nell’inevitabile schiamazzo della campagna elettorale, anche a nome della famiglia di Massimo Pavesi, che è tuttora in condizioni gravissime, chiedono il silenzio verbale e mediatico, nel rispetto della Persona e della sua vicenda umana, NON senza prima gridare dal profondo del cuore e con l’aiuto del Signore, “FORZA MASSIMO”!!!

I CANDIDATI DELLA LISTA PAVESI