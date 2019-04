Valespo, gli youtuber spopolano al Maga

Sono arrivati in tantissimi e soprattutto tantissime al Museo Maga di Gallarate per assistere alla presentazione del libro dei “Valespo”, duo di youtuber amatissimi che sta spopolando anche sugli scaffali con il loro primo lavoro #Valespo.

I “Valespo”, ovvero Valerio Mazzei (18 anni) ed Edoardo Esposito (19) da tutti conosciuto come Sespo, formano una coppia di youtuber tra i più popolari del momento. Veri e propri idoli tra gli adolescenti e tra gli alunni degli ultimi anni delle elementari e delle medie, nel libro raccontano come si sono conosciuti, i loro primi passi sul web, la decisione di trasferirsi a Milano nella Vlog-House e di trasformare la loro passione in una professione. Spazio anche al loro privato, al rapporto con gli amici, con la famiglia e con i fan.

L’incontro con gli youtuber è nuova tappa della collaborazione tra l’amministrazione comunale (assessorato alla Cultura) e la libreria Biblos. Dopo Maurizio De Giovanni, ospite in città lo scorso 24 marzo, ecco una nuova anteprima di avvicinamento alla ventesima edizione di Duemilalibri, alla quale il settore guidato all’assessore Isabella Peroni sta lavorando da mesi.