Il nuovo veliero attracca direttamente nel parco

Sempre più a misura di bambino l’area verde del Lungo Lago di Angera dove si è aperto nei giorni scorsi un piccolo cantiere.

L’area interessata dai lavori è quella che fino a qualche anno fa ospitava l’orto comunale e che oggi si prepara invece ad accogliere nuovi giochi “a tema”: un veliero, con tanto di albero maestro, poppa, prua, corde e scivolo e un tronco dove sperimentare l’equilibrio da soli o in gruppo. Nuovi giochi evocativi di grandi avventure, per mare, per lago o per monti capaci di scatenare il divertimento e la fantasia dei più piccoli.



L’iniziativa è dell’assessore Alessandra Furlotti, con delega al decoro urbano: “I giochi saranno una nuova attrazione – spiega – e un esempio di concretezza, attenzione all’ambiente e al decoro urbano”.

I lavori di installazione dei nuovi giochi termineranno nei prossimi giorni.