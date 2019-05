Al Santuccio la presentazione della comunità Il Pezzettino

Questa mattina al teatro Santuccio di via Sacco è stata presentata e inaugurata la comunità Il Pezzettino di Varese. La comunità, presente sul territorio dal 3 gennaio 2019, accoglie bambini da 0 ai 10 anni spezzati da esperienze di violenza, abuso, abbandono. Il Tribunale per i Minorenni li ha messi in protezione e ha scelto questo luogo per accoglierli, proteggerli e curarli dai traumi fisici ed emotivi che hanno sviluppato. Durante la manifestazione di questa mattina si è inaugurato anche lo spazio di cura, una stanza attrezzata alla cura del trauma. La “cura che cura” li aiuta a sviluppare un senso di efficacia e autostima, sentirsi preziosi e protetti.

La direttrice del centro, Daniela Cosco, ha presentato l’equipe. Sono intervenuti anche la dott.ssa Nanni, coordinatore dell’ufficio fasce deboli per la procura dei minori, il dott. Testa, vicequestore vicario della questura di Varese, il dott. Tofani, ispettore superiore della polizia di stato, la dott.ssa Zelante, giudice del tribunale per i minorenni, la dott.ssa Fumagalli, giudice del tribunale ordinario di Busto Arsizio, è il. dott. Molinari, assessore ai servizi sociali del comune di Varese che insieme all’equipe ha tagliato il nastro.