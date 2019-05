Alla Coop di Luino per donare la spesa

A maggio ritorna “Dona la Spesa”, la raccolta alimentare straordinaria di primavera, che quest’anno coinvolge 59 punti vendita Nova Coop di Piemonte e Lombardia, tra supermercati e ipermercati. L’iniziativa è come sempre resa possibile dall’impegno dei Presidi Soci Coop e dai volontari delle associazioni locali, partner della mobilitazione.

In Lombardia i tre punti vendita della Cooperativa partecipano alla raccolta con modalità diverse. Il 4 maggio presso il supermercato di Luino a sostegno della Croce Rossa Italiana e l’11 maggio presso i punti vendita di Castano Primo e Tradate, a sostegno rispettivamente della San Vincenzo – Conferenza di Santa Marcellina di Castano e dell’associazione Caenacolum.

Per l’intera giornata, nei pressi dell’ingresso dei negozi, soci e volontari riconoscibili dalla pettorina dell’iniziativa distribuiranno le buste per la spesa, dando indicazione sui prodotti più adatti da donare. L’intero ricavato verrà gestito direttamente dalle associazioni locali, per essere consegnato alle famiglie in difficoltà dei diversi territori.

Tra i prodotti alimentari disponibili al supermercato è consigliabile donare quelli a lunga conservazione, quali olio, tonno e legumi in scatola, farina, zucchero, biscotti e altri prodotti per la colazione, pasta e riso, alimenti per l’infanzia.

Nel corso dell’edizione 2018, grazie all’impegno di centinaia di volontari e alla grande adesione di soci e clienti è stato possibile raccogliere ingenti quantità di prodotti, tra beni alimentari, pannolini, prodotti per l’igiene della persona e della casa, prodotti per l’infanzia.

Dona la spesa è solo una delle molte iniziative promosse nell’arco dell’anno da Nova Coop, attraverso l’attività dei soci volontari e scelte aziendali mirate, per generare “valore condiviso” sul territorio, con particolare attenzione al mondo della scuola, alle azioni sociali e alle persone in condizioni di difficoltà.