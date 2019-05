Amici della Tanzania, la cena solidale si sposta a Galliate

Si chiude questo weekend la festa dell’Associazione Insieme per la Tanzania. Le previsioni meteo non sono buone ma gli organizzatori non si sono fatti scoraggiare ed hanno pensato ad un “piano B”. Ecco quindi come è cambiato il programma della manifestazione che quest’anno ha celebrato il decimo anniversario dell’associazione.

Venerdì 17 maggio verrà proclamata la squadra vincitrice del torneo di calcetto; la sera musica dal vivo e con un Dj sotto un gazebo allestito all’oratorio di Daverio. Sabato 18 maggio invece la consueta cena di beneficienza e l’estrazione dei premi della lotteria sarà organizzata all’oratorio di Galliate Lombardo. A dare inizio alla festa, sarà l’aperitivo a buffet, a partire dalle ore 19.30.

La quota di partecipazione alla festa per la giornata di sabato è di 20 euro e comprende l’aperitivo a buffet, la cena servita al tavolo (incluse le bevande, il dolce ed il caffè) e un omaggio in occasione del decimo anniversario.