Antichi mestieri, il borgo “torna” al primo Novecento

Un salto nel passato nel borgo di Angera. Il Comune, in collaborazione con il neo Comitato Commercianti, organizza la rievocazione storica “Gli antichi mestieri: i protagonisti del primo Novecento”, a cura della Associazione Culturale Quelli del ’63 di Somma Lombardo. Domenica 5 maggio dalle 10.00 alle 18.00 personaggi insoliti, nobildonne, lavandaie, artigiani, pescatori, strilloni, tutti affaccendati lungo la via Greppi, animeranno il cuore del borgo.

L’evento prevede anche il coinvolgimento degli artisti e creativi di Mani Magiche, di florovivaisti e di produttori locali, che allestiranno un vivace mercatino, sia sabato 4 maggio dalle 9.00 alle 22.30 che domenica 5 maggio dalle 9.00 alle 19.00 nel centro storico. Non mancherà l’appuntamento con il dialetto angerese. Il Comune sta lavorando da più di un anno al progetto di riscoperta delle radici del dialetto locale Se te se mia da indua te vegnat, cume te fè a savè indua nàa?.

La comunità vi ha aderito con slancio ed è nata una compagnia di angeresi che aiuta a tenere viva una lingua a rischio di estinzione. Dopo il recente debutto alla biblioteca civica, la nostrana Cumpagnia I Piott inizia un tour con uno spettacolo inedito per far conoscere i luoghi storici della città. “Che fadiga truàa murusa: Na storia ambientava tra l’usteria di Promessi Sposi e l’usteria di dö spad” è una storia d’amore ambientata tra due antiche osterie angeresi: i Promessi sposi e Due spade. L’appuntamento è per sabato 4 maggio alle ore 20:45 presso la Sala conferenze del Museo Archeologico Via Marconi 2.