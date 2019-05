Appuntamento con le finali del torneo misto “Vincenzo Bifulco”

Si conclude con le finali in programma sabato 18 maggio il 34° Torneo di pallavolo misto organizzato dall’US Acli di Varese e dedicato per la prima volta alla memoria di Vincenzo Bifulco, scomparso nel marzo 2018.

Una manifestazione che ha visto anche quest’anno numeri importanti: 76 partite giocate da otto formazioni per circa 120 atleti impegnati in quattro palestre cittadine messe a disposizione dall’assessorato allo sport di Palazzo Estense.

La giornata conclusiva è prevista – appunto sabato 18 – sotto la volta della palestra “Falaschi” di Valle Olona, in piazza don Gabbani e il programma prevede le due partite conclusive. Alle 14,30 scenderanno in campo le squadre in lizza per il terzo posto, quella del Cral Whirlpool e quella della I.T.B. Al termine, quindi intorno alle 16, la finalissima tra la ProPaul Provincia e la Asd Luce Don’t Panic. Al termine seguiranno le premiazioni e un rinfresco per tutti partecipanti.

L’US Acli ha raccolto il testimone del longevo torneo pallavolistico locale dall’ACTL che, in seguito alla scomparsa del suo presidente benemerito – appunto Vincenzo Bifulco – rischiava di non avere seguito. La branca sportiva delle Acli di Varese ha così fatto in modo di non disperdere il patrimonio sportivo e sociale della manifestazione rilanciando il torneo, anche grazie alla collaborazione tecnica e organizzativa fornita da Roberto Albertini, Alberto Betti, Diodoro Maffia e Roberto Rovina.