“Il nuovo asilo sarà la casa di tutti i bambini”

Un pomeriggio di grande festa per cittadini e famiglie, l’inaugurazione ufficiale della nuova materna di via Arena, sabato 4 maggio. In tanti hanno partecipato al taglio del nastro, accolti dalla banda Santa Cecilia che ha interpretato alcuni classici delle musica moderna.

Dopo la benedizione di rito da parte di don Pietro, è stato il sindaco di Angera, Alessandro Paladini Molgora a prendere parola: «È un grande onore per me poter essere colui che inaugura questa nuova casa, la casa di tutti noi angeresi e la casa dei nostri figli. La comunità angerese ha sempre creduto in questa iniziativa e nella necessità di una struttura dedicata. E da allora le amministrazioni che si sono susseguite hanno lavorato in quest’ottica». Fondamentale per la realizzazione del nuovo asilo, ha ricordato il sindaco, sono stati anche il supporto e l’impegno della fondazione Vedani, scuola paritaria che dal 1865 si occupa dell’educazione prescolare dei bambini angeresi.

«Oggi finalmente un sogno si avvera – ha affermato Federica Franzetti, dal 2013 presidente dell’associazione Amici dell’asilo Vedani – lo abbiamo atteso per anni, collaborando sempre con i Cda della fondazione e con le amministrazioni che si sono susseguite. Vogliamo credere che, se quel sogno oggi si è realizzato, per una piccola parte sia merito anche della nostra associazione e del fatto di non aver perso mai la costanza e la speranza». Anche per questo motivo è stata posta una speciale targa commemorativa «segno della liberalità e generosità di tanti cittadini angeresi che in questi anni hanno voluto sostenere la nostra associazione».

Infine il discorso della speciale madrina di questa giornata di festa, Elisabetta Dami, la celebre autrice di libri per ragazzi, Geronimo Stilton su tutti. «Angera è una località bellissima della nostra meravigliosa Italia – esordisce la scrittrice – sono felice di essere qui con voi oggi nel condividere il valore importante dell’amicizia, uno dei tanti valori che noi dobbiamo trasmettere a tutti i nostri ragazzi dando l’esempio. Le nuove generazioni sono la nostra grande speranza, la speranza per il futuro, costruiamo quindi insieme un futuro meraviglioso».