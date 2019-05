Attilio Fontana è parte offesa

C’è anche il nome del governatore Attilio Fontana nell’indagine che ha portato all’arresto di 43 persone. Nella conferenza stampa tenuta dai magistrati che hanno portato alla luce un sistema corruttivo complesso, viene citato anche il presidente di Regione Lombardia che risulta parte offesa nell’episodio principale. «Non l’abbiamo interrogato perché in attesa di effettuare gli arresti – ha commentato il procuratore capo Francesco Greco – Non ci sembrava il caso. Stiamo valutando la sua posizione, anche perché il suo socio di studio ha poi ottenuto un piccolo incarico dalla Regione Lombardia».

Il socio di studio in questione è l’avvocato Luca Marsico il cui ruolo, però, è ancora tutto da chiarire e verterebbe attorno a un incarico professionale ottenuto in Regione e sulla cui regolarità va fatta piena luce.

Ciò che i magistrati vogliono dunque chiarire è come sia avvenuta la procedura visti i contatti stretti tra l’avvocato e il Presidente. Secondo la tesi accusatoria, il governatore sarebbe stato oggetto di una “proposta indecente” non andata in porto ma nemmeno denunciata, una sorta di «istigazione alla corruzione» che Fontana si è sentito fare da Gioacchino Caianiello ex coordinatore provinciale di Forza Italia.