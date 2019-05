Balli e strumenti da costruire alla Festa di Primavera

La comunità di Molino di Mezzo a Maddalena, frazione di Somma Lombardo promuove per domenica 12 maggio la sua prima “Festa di primavera”, un’intera giornata a base di giochi, musica, ballo e cibo sano pensata per bambini e famiglie.

A cominciare dalle ore 10.30 con la prima sessione del laboratorio per bambini di “Danze popolari semplici” e “Costruzione di strumenti musicali” come sax baloon, chitarre e percussioni con materiale di recupero e gestito dalla Accademia musicale Estense.

In contemporanea gli adulti potranno cimentarsi con uno stage introduttivo alle danze popolari con esperti insegnanti. Lo stage servirà ad imparare dei balli in cui esibirsi sulle note del concerto dal vivo del pomeriggio, dalle ore 15, dei “Cann Cord e Pell”, che festeggiano i loro primi 10 anni insieme e che per l’occasione hanno invitato a suonare e ballare con loro anche tutte le persone che hanno fatto parte della storia della band.

E dalle ore 17 jam session della band con il gruppo di bambini che avrà costruito gli strumenti musicali durante i laboratori riproposti sia al mattino che nel pomeriggio.

Durante tutta la giornata verranno esposte le opere scultoree e pittoriche di “Artisti In Movimento” e di alcuni artigiani.

Come sempre saranno aperti il bar, gli stand gastronomici e le postazioni con crepes, piadine e anche il Negozio di prodotti biologici della cooperativa Radici nel Fiume e il servizio di Noleggio biciclette di Anffas Ticino per pedalare sulla ciclabile lungo il fiume.

Per maggiori info consultare la pagina Facebook di Radici nel fiume.