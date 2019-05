Beach volley per tutti con il Cus Insubria

(Foto Facebook – CUS Insubria)

Il menù di attività del Cus Insubria Varese si arricchisce di un atteso e gustoso piatto: il beach volley.

Un esordio assoluto per il campus in questa disciplina spettacolare e soprattutto in vista dell’estate.

Il nuovo campo in sabbia del PalaInsubria ha tutte le carte in regola per ospitare la nuova Scuola di Beach Volley che ha iniziato la sua attività mercoledì 15 Maggio.

L’ idea è stata accolta con grande entusiasmo dai molti ragazzi che hanno partecipato all’open day.

Istruttori di primo livello, giornate tematiche, tornei e molto altro sono ingredienti che rendono questa esperienza tutta da vivere.

Le lezioni si svolgeranno il lunedì e il mercoledì e i corsi saranno accessibili a tutti gli universitari e non. Per le iscrizioni e maggiori informazioni sono a disposizione i canali sociale del Cus Insubria e il sito.