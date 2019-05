Il Belvedere si colora di arancione

È stato un successo anche l’ultima edizione della Festa Olandese, la “Koningsdag”che si è tenuta in piazza Ghiringhelli, il Belvedere di Azzate. Tantissimi i bambini che hanno colorato la piazza con le magliette arancioni “d’ordinanza” e i giochi messi in vendita o scambiati. Tutti in coda per la birra e il cibo olandese, gli spiedini con salsa Saté met Pindasaus, le crocchette di carne Bitterballen, i biscotti Roze Koeken, ma anche per le salamelle preparate dagli Alpini.

L’evento è organizzato dalla locale Pro Loco Azzate, dal Circolo Olandese per l’Italia Settentrionale (De Nederlandse Vereniging voor Noord-Italie) con il patrocinio gratuito del Comune di Azzate e la collaborazione del Gruppo Alpini di Azzate.