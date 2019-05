Burattini pirotecnici e l’arte di raccontare “Briciole”

Un teatrino pirotecnico, due gattini e tante storie d’amore, di mare, di puzze ed esplorazioni. Sono le coordinate di “Briciole”, lo spettacolo per bambini di e con Chicco Colombo in programma per domenica 12 maggio alle ore 16 al Castello di Monteruzzo, preceduto alle ore 15 da una merenda offerta a tutti i piccoli spettatori.

Un attore che fa una breve introduzione sull’arte del raccontare partendo dai ricordi di un pomeriggio al luna park. E poi è tutto un susseguirsi di avventure e disavventure, sveglie, animali e personaggi invisibili.

Lo spettacolo è principalmente costruito sull’arte di raccontare con i burattini. È composto da sei brevi storie: alcune comiche e divertenti, altre dolci, poetiche, tenere. Tutte prestano attenzione, nei contenuti, nei ritmi e nelle modalità di racconto, alla capacità di ascolto alla sensibilità ed alla capacità percettiva del giovane pubblico.

L’evento è organizzato da Connessioni Teatro e Pro Loco Castiglione Olona nell’ambito della Rassegna teatrale nel Borgo.

L’ingresso costa 7€ (gratuito per i bambini fino ai 3 anni).

Prenotazione obbligatoria scrivendo a: connessioniteatro@gmail.com oppure al numero 340 3331813.