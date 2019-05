Bustese Pallanuoto, buoni risultati per Under 16 e Under 14

È terminata la scorsa domenica l’avventura dei ragazzi della Bustese Pallanuoto nei campionati under 16 e under 14 di Pallanuoto Italia.

Non hanno sfigurato gli under 14 nonostante la rosa giovanissima e molti ragazzi alla prima esperienza.

Finiscono con un bottino di 7 punti dati da 2 vittorie e un pareggio per un ottimo ottavo posto in classifica. Tutti i ragazzi, da i più esperti ai più giovani hanno ben figurato nelle partite giocate facendo ben sperare per il futuro.

Ottimo anche il piazzamento dell’under 16 che come i più giovani concludono le loro fatiche all’ottavo posto. I “grandi” un po’ più rotati dei giovani riescono a racimolare qualche punticino in più concludendo con 13 punti.

La crescita di entrambe le formazioni fa ben sperare in vista della nuova stagione.

Rosa under 16: Santarpia Matteo, Bettazzi Simone, Ficara Emanuele, Bonfanti Luca, Cioffi Vincenzo, Paduano Federico, Fontana Leonardo, Bartolini Samuele, Finotti Luca, Colombo Riccardo, Serrecchia Raffaele, Ferioli Samuele (C) Allenatrice; Elisa Speroni

Rosa Under 14: Colombo Riccardo, Bettazzi Simone, Camagni Oscar, Bonfanti Luca, Cioffi Vincenzo (C), Di Palo Giovanni, Zorzetto Nicolò, Valentini Gabriele, Cabano Simone, Orefice Lorenzo, Bertolaso Michele, Colombo Mafalda, Caccia Filippo, Loprieno Eugenio, Boniotti Francesco, Gorla Nicholas, Aprea Matteo Allenatrice: Ilaria Dolcet