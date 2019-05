C’è anche un po’ di Varese alla Biennale di Venezia

Apre al pubblico sabato 11 maggio la 58esima Esposizione Internazionale d’arte di Venezia, tra gli appuntamenti internazionali più importanti dedicati all’arte contemporanea. Il titolo scelto dal curatore Ralph Rugoff è “May you live in interesting times” e presenta artisti selezionati perché la loro produzione in qualche modo riconosce lo scambio tra i popoli e prende sul serio il ruolo dell’arte come catalizzatore che invita al dialogo e scambio. Oltre 90 sono le partecipazioni nazionali negli storici padiglioni ai Giardini, all’Arsenale e nel centro storico di Venezia.

Quattro i paesi presenti per la prima volta: Ghana, Madagascar, Malesia, Pakistan. Vi è anche un po’ di Varese con la curatela del progetto speciale del Padiglione di San Marino di Emma Zanella e Alessandro Castiglioni, direttore e vice direttore del Museo Maga di Gallarate.