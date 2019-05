Contorni senza segreti con il prossimo corso Tigros

Si parlerà di contorni nel prossimo corso Tigros della stagione, affidato alla capacità e la creatività dello Chef Alberto Broggini che ha fatto dell’alta cucina la sua core philosophy e la esprime nel ristorante del Panorama Golf di Varese.

L’appuntamento è per martedì 7 maggio 2019 dalle 17.00 alle 19.00 al Buongusto di Castellanza in via Bettinelli, 10.

Le prenotazioni per questo evento sono chiuse: altre informazioni si possono trovare sul sito www.tigros.it.