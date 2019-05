Covi in gran forma, dopo Taino un’altra (quasi) vittoria

Per gli almanacchi non la si può definire vittoria, ma il piazzamento di Alessandro Covi – probabilmente la maggiore promessa del ciclismo varesino – al Gran Premio Città di Empoli andrebbe annoverato come tale. Il 20enne di Taino ha infatti tagliato il traguardo per secondo alla gara toscana di categoria Under 23, ma è giunto all’arrivo accanto al compagno di squadra Andrea Bagioli per una vera e propria “parata” da parte del Team Colpack (foto Rodella – a sinistra Covi).

La vittoria è stata quindi assegnata al valtellinese, altro nome promettente del pedale azzurro, però i due corridori della squadra bergamasca non hanno disputato la volata chiudendo entrambi a braccia alzate. Covi, tra l’altro, è stato tra gli atleti più attivi della giornata: è entrato nella prima fuga a sei, non si è staccato una volta ripreso, ha rilanciato l’azione in salita a 30 dall’arrivo. A quel punto Alessandro è stato raggiunto da Bagioli e da Luigi Pietrini della Maltinti, ma sugli ultimi strappi l’accoppiata della Colpack ha staccato il “terzo incomodo” fino a giungere al traguardo in solitaria.

Per Covi dunque la primavera procede alla grande; solo la settimana prima il tainese era stato profeta in patria, vincendo per distacco la Coppa dei Laghi organizzata nel suo paese dalla Cycling Sport Promotion. Ora il corridore varesino è atteso da una interessante corsa a tappe in Francia, la Ronde de l’Isard, in cui la Colpack è l’unica formazione italiana invitata. La gara transalpina è suddivisa in quattro frazioni con partenza giovedì 23 e conclusione domenica 26 maggio. All’orizzonte però c’è soprattutto il Giro d’Italia under 23 nel quale lo scorso anno Covi ha concluso all’ottavo posto e primo degli italiani.