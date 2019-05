Decapitata la giunta di Legnano, arriva il commissario Cirelli

Legnano non ha più un sindaco e arriva il commissario.

Il Prefetto di Milano Renato Saccone ha disposto la sospensione dalla carica – che opera di diritto – del sindaco, del vicesindaco e dell’assessore alle opere pubbliche del Comune di Legnano e ha nominato Cristiana Cirelli.

La Cirelli sarà commissario per la provvisoria gestione dell’Ente, con le funzioni del Sindaco e della Giunta. Modenese, classe 1959 e una lunga carriera come viceprefetto e come commissario in varie strutture governative, recentemente è stata commissario nel comune di Pioltello e di Melzo oltre ad essere stata presidente della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Intervistata da Legnanonews ha spiegato cosa succederà adesso: «Dopo una prima fase transitoria alla guida dell’ente, durante il quale assumerò anche i poteri della giunta, si verificheranno le ipotesi di sospensione e scioglimento del consiglio comunale, attualmente in carica e nel pieno esercizio delle sue funzioni, verrà nominato un commissario straordinario».