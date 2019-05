Denunciati gli “007” del furto

Nella serata di sabato i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Varese hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica una coppia di soggetti di origini croate, poiché sospettati di aver messo a segno, in concorso, un furto aggravato.

In particolare i militari a seguito di una telefonata sono intervenuti in via Mazzini presso un noto esercizio commerciale valigeria e pelletteria, dove i due soggetti sono stati fermati poco dopo aver sottratto una borsa in pelle del valore commerciale stimato in euro 150 tentando di eludere il controllo antitaccheggio.

I carabinieri hanno trovato nella disponibilità dei due una speciale apparecchiatura elettronica uno “jammer” (nella foto), una sosrta di disturbatore di frequenze, subito posto sotto sequestro.

La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto.